Это 15 апреля отметил Алексей Аресточив, советник главы ОП. Он напомнил, что "Москва" была не просто кораблем, а флагманом Черноморского флота.

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Напомним, что флагман – это обычно самый большой и самый важный корабль во флоте или эскадре. Россия не теряла судов такого значения даже во времена Первой и Второй мировых войн. В последний раз флагман российского флота топили еще в далеком 1905 году – под Цусимой, в битве с Японией.

Это (потопление "Москвы" – 24 канал) самое большое поражение военного корабля с 1945 года вообще во всем мире. Так вот, в России все в шоке,

– подчеркнул Арестович.

И объяснил, что там шокированы фактически все – как власть, так и "обычные граждане, кричащие, что надо уничтожить Киев". Более того, россиянам стыдно признавать, что "Москва" пошла ко дну именно после атаки ракетами "Нептун" украинского производства.

Погиб капитан вражеского корабля

Ранее Россия официально подтвердила гибель Антона Куприна – капитана крейсера "Москва". Там заявили, что он погиб "при взрыве и пожаре на борту флагмана Черноморского флота".