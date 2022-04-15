Об этом 15 апреля заявила Наталья Гуменюк, пресс-секретарь морской охраны пограничной службы Украины.

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Мощный шторм препятствовал эвакуации

Гуменюк объяснила, что после того, как в "Москву" попали ракетами, там вспыхнул пожар, произошла детонация боекомплекта и "началась борьба за выживание". По ее словам, другие российские корабли пытались оказать помощь экипажу, но даже природа была на стороне Украины.

Шторм не разрешал спокойно провести спасательную операцию, эвакуировать экипаж. Повреждения корабля настолько серьезны, что его боеспособность потеряна,

– подчеркнула пресс-секретарь морской охраны.

Накануне в России подтвердили, что в Черном море затонул ракетный крейсер "Москва". Впрочем, там не упоминают о том, что произошло именно вследствие атаки наших военных и попадания украинских ракет "Нептун". Как объяснил Алексей Арестович, им стыдно это признавать.

На борту могло быть более 500 моряков

Прокремлевские СМИ сообщали, что экипаж "Москвы" якобы был доставлен в оккупированный Севастополь. Впрочем, не уточняли, сколько людей находилось на борту, и скольких удалось спасти. В то же время журналист Роман Цымбалюк утверждал, что в Крым привезли 14 моряков, а судьба остальных 496 – неизвестна.

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