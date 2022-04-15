Об этом в интервью новостному интернет-СМИ Politeka рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.
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Россияне столкнулись с реальностью
По его словам, крах иллюзий россиян проявляется по двум направлениям:
- Они осознают, что не являются неприкосновенной нацией;
- Они понимают, что их армию разрушают те, кого они считали более слабыми.
Относительно первого Арестович отметил, что моральная катастрофа уже затронула и обычное население, и политиков, и пропагандистов.
У них крушениt иллюзий – разрушается каркас сильнейшей армии,
– добавил он.
По его словам, сейчас пропагандисты пытаются прикрыть свою слабость, используя фейки якобы "Москву" разрушили украинские вертолеты. В то же время он напоминает, что несколькими днями ранее те же СМИ рассказывали, что вся наша авиация разрушена. Таким образом, пропаганда загнала себя в тупик.
Второй фактор, подрывающий моральный дух россиян – понимание, что их уничтожают украинцы.
Они начинают осознавать, что "хохлы", над которыми они издевались, будут бить еще сильнее, пока не убьют совсем,
– подчеркнул Арестович.
Путин, по его словам, воспитывал россиян по принципу криминальных авторитетов. Они считали, что им ничего не будет даже за самые большие преступления, однако сейчас в их сознании происходит перелом.
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