Россия может использовать Беларусь для атак по Украине: в ISW заявили, что трасса М-06 под угрозой

Россия и Беларусь могут готовить информационную почву для запуска ударных дронов по Украине с белорусской территории. В частности, в Беларуси уже обвинили Украину в запуске дронов через границу, которые якобы были нацелены на пограничную инфраструктуру.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 26 мая 2026 года.

К чему готовятся Россия и Беларусь?

Генерал-лейтенант Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 26 мая заявил, что белорусские силы зафиксировали 116 попыток украинских дронов пересечь международную границу с Беларусью за последнюю неделю.

Вольфович также утверждал, что некоторые случаи пересечения границы украинскими дронами были преднамеренными попытками атаковать белорусскую пограничную инфраструктуру.

Как отмечают в ISW, эти заявления прозвучали на фоне недавних предупреждений украинских чиновников о том, что Россия оказывает давление на Беларусь, чтобы та присоединилась к операциям против Украины или неназванного государства НАТО.

Беларусь вряд ли начнет наземное вторжение в Украину, и ISW не наблюдал и не подтверждал никакого наращивания белорусских сил на белорусско-украинской границе, достаточного для такого вторжения,

– говорится в отчете.

Россия также не имеет резервов, необходимых для поддержки белорусских войск в случае наземного вторжения в Украину.

Зато, по словам аналитиков, Россия может использовать заявления о якобы пребывании украинских дронов в белорусском воздушном пространстве как повод для осуществления "ответных ударов" по Украине с территории Беларуси.

Как отмечают в ISW, именно территория Беларуси позволила бы России осуществлять непрерывные удары дронами по украинским наземным линиям связи в западной и северо-западной Украине – целях, которые российские дроны пока не могут легко поражать.

Использование территории Беларуси для запуска ударов также позволит российским дронам атаковать трассу М-06, проходящую через западные области Украины, включая ключевые маршруты поставок из Польши в Украину и железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной.

Российские силы уже атакуют западные области Украины с территории России, но запуск дронов из Беларуси позволил бы использовать дистанционно управляемые дроны типа "Шахед" и "Молния", что повысило бы их точность и способность поражать подвижные цели вдоль украинских линий связи,

– добавляют аналитики.

К слову, недавнее заявление Александра Вольфовича уже прокомментировали в Госпогранслужбе. Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что речь идет об очередной попытке Беларуси обвинить в чем-то Украину – фактически Минск просто перебрасывает ответственность на Украину.

Информацию о якобы 116 боевых беспилотниках он также назвал абсурдной и поставил риторический вопрос: сколько же белорусам приходилось сдерживаться, чтобы молчать о таких провокациях украинцев.