Следующей целью российских оккупантов может стать крупный промышленный центр на Юге. Об этом пишет The Economist.

Важно Россияне прорываются вперед в Донецкой области: карта боевых действий на 23 октября

Какой город может стать следующей целью России

Сейчас Россия бросает все возможности на то, чтобы захватить Покровск – важный логистический центр Донецкой области. Также оккупанты пытаются продвинуться дальше на Юге после того, как Силы обороны вышли из Угледара.

Однако враг на этом не остановится. Сейчас The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что следующей целью России может стать Запорожье – крупный промышленный центр, который расположен всего в около 40 километрах от территорий, оккупированных российскими военными.

Источники издания также предполагают, что Россия уже могла вернуть около половины территорий, которые были заняты украинскими войсками в Курской области.

Кроме того, в СМИ отмечают, что Украина беспокоится не только шаткими линиями фронта, но и поддержкой партнеров. Так, The Economist пишет, что предоставление военной помощи и без того "не слишком активное".

На этой неделе страны G7 уточнили детали кредита в размере 50 миллиардов долларов, который планируется выплачивать за счет процентов от замороженных российских активов. Окончательное соглашение по этому поводу должно быть достигнуто в ближайшие несколько дней. Но если кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах президента США, до которых осталось две недели, большая часть прямой военной помощи Киеву от Вашингтона может быть прекращена,

– пишут в СМИ.

Журналисты добавляют, что и победа демократки Камалы Харрис также ничего не гарантирует Украине. Вместе с тем, Германия уже дала понять, что помощь будет сокращена. На подобный шаг решилась и Франция.

Стоит заметить, что оккупанты ежедневно обстреливают Запорожье и область. Так, утром 23 октября Иван Федоров сообщил, что оккупанты нанесли 411 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области.

Оккупанты используют весь арсенал, чтобы терроризировать мирное население. Только за сутки было зафиксировано десятки сообщений о разрушениях и повреждениях. К счастью, никто из местных жителей не получил ранений в результате обстрелов.