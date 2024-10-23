За прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. По данным DeepState, враг оккупировал Новосадово, а также продвинулся в Кругляковке, возле Богоявленки, Звездного, Селидово и Новодмитровки.

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Где идут самые ожесточенные бои

На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Защитники вступали в бой возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

Украинцы отражали штурм россиян у Петропавловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

Противник атаковал возле Тернов: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины отбили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

Россияне попытались продвинуться в направлении Бондарного: смотрите на карте

На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Наши защитники отразили 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

Агрессор непрерывно штурмует Селидово: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении за прошедшие сутки агрессор 10 раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки.

Вражеский штурм в направлении Великой Новоселки: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось одно боевое столкновение в районе Работино.

Бой в районе Роботино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении 4 атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей в островной зоне дельты Днепра.

На Северском, Торецком и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.