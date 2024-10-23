Новую карту за день опубликовали в DeepState. Обновления касаются вторника, 22 октября.

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Кроме Новосадового у россиян есть успехи у нескольких пунктов

Аналитики утверждают, что врагам удалось взять под контроль Новосадово, что в Лиманской территориальной общине.

Россиянам удалось оккупировать Новосадово: смотрите на карте

Также продвижение врага были зафиксированы возле таких населенных пунктов:

в Кругляковке;

возле Богоявленки;

вблизи Звездного;

возле Селидово;

возле Новодмитровки.

Ситуация изменилась возле Кругляковки: смотрите на карте

Какая ситуация возле Селидово: смотрите карту

Уточнена ситуация в Торецке,

– добавили в DeepState.

Отметим, что накануне то, что россияне штурмуют позиции украинских войск в Торецке, подтвердили в Генштабе ВСУ. В городе продолжаются тяжелые бои.

В ОТУ "Луганск" отмечали, что оккупанты пытаются закрепиться в населенном пункте, однако его фактически не существует. Линия соприкосновения практически перемещается, поэтому установить, кто именно и что контролирует – очень трудно.



Ситуация в Торецке: смотрите на карте