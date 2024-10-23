Нову карту за день опублікували у DeepState. Оновлення стосуються вівторка, 22 жовтня.
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Окрім Новосадового у росіян є успіхи біля кількох пунктів
Аналітики стверджують, що ворогам вдалось взяти під контроль Новосадове, що у Лиманській територіальній громаді.
Росіянам вдалось окупувати Новосадове: дивіться на карті
Також просування ворога були зафіксовані біля таких населених пунктів:
- у Кругляківці;
- біля Богоявленки;
- поблизу Зоряного;
- біля Селидового;
- біля Новодмитрівки.
Ситуація змінилась біля Кругляківки: дивіться на карті
Яка ситуація біля Селидового: дивіться карту
Уточнено ситуацію в Торецьку,
– додали у DeepState.
Зазначимо, що напередодні те, що росіяни штурмують позиції українських військ у Торецьку, підтвердили у Генштабі ЗСУ. У місті тривають важкі бої.
В ОТУ "Луганськ" наголошували, що окупанти намагаються закріпитись в населеному пункті, проте його фактично не існує. Лінія зіткнення практично переміщається, тому встановити, хто саме і що контролює – дуже важко.
Ситуація в Торецьку: дивіться на карті