Так, по словам трех анонимных источников, близких к Кремлю и минобороны России, армия агрессора не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года.

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Мобилизация в России

Региональные чиновники сейчас не выполняют в среднем более трети своих квот по набору. Источники сообщают, что ситуация может заставить Россию рассмотреть вопрос новой мобилизации.

Собеседник издания отметил, что официальные лица могут представить это как "мероприятие ротации для отдыха войск на передовой". А другой источник сообщил, что оккупанты могут объявить призыв уже в конце этого года.

Издание отметило, что потрясающая операция Украины в Курской области подчеркнула проблемы, с которыми столкнулся Кремль.

Масштаб российских потерь и неадекватные уровни замены все больше затрудняют поддержку текущей стратегии медленного продвижения в Украине, по словам анонимного источника, знакомого с ситуацией. Больше не идет никаких разговоров о захвате Киева и других городов, поскольку Россия не имеет живой силы,

– отметило издание.

Российские власти доводят финансовые стимулы до крайности, поскольку набор падает. В июле мэр Москвы пообещал дополнительно "выплатить" 1,9 миллиона рублей добровольцам, которые подпишут контракт.

В общем, по словам Собянина, при условии выживания российские солдаты якобы должны были заработать 5,2 миллиона рублей за первый год, что примерно втрое превышает среднюю годовую зарплату в столице в 2023.

Санкт-Петербург – родной город Путина и второй по величине город России, быстро последовал примеру Москвы, предложив новым рекрутам 1,6 миллиона рублей.

Российский диктатор также дал указание удвоить федеральную премию новобранцам до 400 тысяч рублей до конца года и призвал региональные власти выплатить такую же сумму.

Кстати, некоторые российские регионы просят у правительства субсидии, чтобы помочь им выполнить требование Путина, поскольку не могут собрать деньги на местном уровне.

Путину нужно около 500 тысяч человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать спад и ротацию своих войск, развернутых в Украине. Текущая стратегия набора в России, которая основана на выплате добровольцам зарплат выше рыночных, будет неадекватной для достижения этой цели,

– сказал российский экономист Алекс Исаков.

Добавил, что российское правительство, скорее всего, переключится на призывников.