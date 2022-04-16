Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что России нельзя доверять. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Россия настолько подлая страна, что она может пообещать, а потом просто взять (Мариуполь – 24 канал) и, кстати, после прекращения огня, если такая договоренность будет достигнута.

Россия может совершить такую ​​подлость в плане захвата Мариуполя. Поэтому доверять здесь очень тяжело, и если мы начнем договариваться, нужно держать это на контроле,

– подчеркнул Жданов.

Военный эксперт говорит, что в России есть умные люди, в том числе и в генштабе ВС РФ. "Уже некоторые говорят, что нужно садиться за стол переговоров и как-то выходить из этой войны, чтобы хотя бы частично сохранить боеспособность российской армии", – сообщил Жданов.

Но эксперт не думает, что это устроит Путина и, судя по тому, что до сих пор за сколько времени отсутствуют какие-либо военные успехи РФ на поле боя, глава Кремля вряд ли пойдет на какие-то уступки . "По крайней мере, пока он не изменил свое собственное мнение относительно разгрома Украины", – добавил он.

К слову, Владимир Путин находится в информационном пузыре из лжи. И сам факт "спецоперации", которую он совершил, основан на тотальной лжи. Российский журналист Игорь Яковенко говорит, что Путин допустил три ошибки, которые привели к поражению.