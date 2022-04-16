Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он отметил, что президент России хочет захватить азовский берег – от России до Крыма, чтобы иметь "крымский коридор".

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Плацдарм для штурма

Путин хочет создать плацдарм для штурма юга Украины. Ему безразлично на людей и технику, поскольку у него идея-фикс,

– заявил Солонтай.

Эксперт подчеркнул, что "крымский коридор" нужен Путину отнюдь не для обеспечения Крыма, как заявляли в России. В его планах сделать из этого коридора плацдарм для штурма Одессы, Днепра и полного вытеснения украинцев с Востока страны.

Цели Путина

По словам Солонтая, благодаря такому плацдарму в России также хотят:

разрушить все морские пути в Украине;

уничтожить металлургическую промышленность;

захватить наши запасы руды;

выйти на черноземные области;

получить возможность оккупации Левобережной Украины.

К слову, захват российскими оккупантами Мариуполя и убийство его защитников будет означать, что Россия пытается любой ценой создать коридор в Крым из России. Если ей это удастся сделать, она будет готовиться захватывать наши южные территории.