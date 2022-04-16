Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він зазначив, що президент Росії хоче захопити азовський берег – від Росії до Криму, аби мати "кримський коридор".

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Плацдарм для штурму

Путін хоче створити плацдарм для штурму півдня України. Йому байдуже на людей та техніку, оскільки він має ідею-фікс,

– заявив Солонтай.

Експерт наголосив, що "кримський коридор" потрібен Путіну зовсім не для забезпечення Криму, як заявляли в Росії. У його планах зробити з цього "коридору" плацдарм для штурму Одеси, Дніпра та повного витіснення українців зі Сходу країни.

Цілі Путіна

За словами Солонтая, завдяки такому плацдарму в Росії також хочуть:

зруйнувати всі морські шляхи в Україні;

знищити металургійну промисловість;

захопити наші запаси руди;

вийти на чорноземні області;

отримати можливість окупації Лівобережної України.

До слова, захоплення російськими окупантами Маріуполя та вбивство його захисників означатиме, що Росія намагається за будь-яку ціну створити коридор до Криму з Росії. Якщо їй вдасться це зробити, вона готуватиметься захоплювати наші південні території.

Солонтай заявив, що Путін хоче створити плацдарм для штурму півдня України: дивіться відео