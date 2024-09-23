Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в понедельник, 23 сентября.

Смотрите также Накануне зимы Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, – Сибига

Сибига призвал к укреплению украинской энергосистемы

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал, что у украинской разведки есть данные о подготовке России к ударам по критически важным объектам атомной энергетики, что создает риски не только для Украины, но и для ее партнеров.

Так, Андрей Сибига призвал к решительной коллективной реакции и предостережения Москвы, чтобы избежать такого сценария.

Во-первых, Украина продолжает работать над усилением защиты этих объектов. И здесь мы рассчитываем на вашу помощь. Во-вторых, мы должны реагировать решительно и быстро. Официально обратиться к России и предупредить ее, чтобы она остановилась. В-третьих, следует обеспечить расширенные экспертные миссии на всех соответствующих объектах,

– отметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что российские атаки против украинской энергосистемы являются военными преступлениями, и Россия должна быть привлечена к ответственности за них.

По его словам, накануне зимы Украина нуждается в срочном усилении 3 направлений помощи энергетике: защиты, восстановления и долгосрочной устойчивости.

"Президент Украины Владимир Зеленский четко поставил задачу увеличения помощи союзников украинской энергетике. Это, прежде всего, укрепление воздушного щита для защиты нашей энергосистемы; срочное предоставление оборудования и дополнительных источников генерации; финансирование и инвестиции в долгосрочную устойчивость энергетики. Призываю вас действовать безотлагательно, чтобы помочь украинцам пройти этот зимний период", – подчеркнул министр.

Отдельно он проинформировал коллег о текущем состоянии украинской энергетической сети и потери энергетических мощностей в результате систематических российских атак. Министр подчеркнул, что цель Украины – восстановить энергетическую систему в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также усилить энергетическую безопасность и устойчивость.

По словам главы министерства иностранных дел, развитие распределенной генерации является важным фактором энергетической устойчивости Украины, поэтому союзникам следует сосредоточиться на предоставлении новых генерирующих мощностей. Он отметил, что лучшим решением для предотвращения новых повреждений украинской энергетической системы является укрепление воздушного щита Украины.

"Мы благодарны за всю поддержку, но нам срочно нужно больше систем ПВО, зенитной артиллерии, систем борьбы с дронами и, что не менее важно, больше ракет для ПВО. Мы также нуждаемся в большем количестве ПЗРК, которые доказали свою эффективность в сбивании российских дронов", – подчеркнул министр.

По итогам встречи было принято совместное заявление G7+ по поддержке энергетической устойчивости Украины, в котором союзники зафиксировали свою готовность оказывать дополнительную поддержку украинской энергосистеме, способствовать защите энергетики и инвестициям для укрепления ее долгосрочной устойчивости.