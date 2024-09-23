Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України в понеділок, 23 вересня.

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Сибіга закликав до зміцнення української енергосистеми

Глава зовнішньополітичного відомства поінформував, що в української розвідки є дані про підготовку Росії до ударів по критично важливих об'єктах атомної енергетики, що створює ризики не лише для України, але і для її партнерів.

Так, Андрій Сибіга закликав до рішучої колективної реакції та застереження Москви, аби уникнути такого сценарію.

По-перше, Україна продовжує працювати над посиленням захисту цих об'єктів. І тут ми розраховуємо на вашу допомогу. По-друге, ми повинні реагувати рішуче і швидко. Офіційно звернутися до Росії і попередити її, щоб вона зупинилася. По-третє, слід забезпечити розширені експертні місії на всіх відповідних об'єктах,

– зазначив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що російські атаки проти української енергосистеми є воєнними злочинами, і Росія має бути притягнута до відповідальності за них.

За його словами, напередодні зими Україна потребує термінового посилення 3 напрямів допомоги енергетиці: захисту, відновлення та довгострокової стійкості.

"Президент України Володимир Зеленський чітко поставив завдання збільшення допомоги союзників українській енергетиці. Це, насамперед, зміцнення повітряного щита для захисту нашої енергосистеми; термінове надання обладнання та додаткових джерел генерації; фінансування та інвестиції в довгострокову стійкість енергетики. Закликаю вас діяти невідкладно, щоб допомогти українцям пройти цей зимовий період", – наголосив міністр.

Окремо він поінформував колег про поточний стан української енергетичної мережі та втрати енергетичних потужностей внаслідок систематичних російських атак. Міністр наголосив, що мета України – відновити енергетичну систему в короткостроковій і довгостроковій перспективі, а також посилити енергетичну безпеку та стійкість.

За словами глави міністерства закордонних справ, розвиток розподіленої генерації є важливим фактором енергетичної стійкості України, тож союзникам слід зосередитися на наданні нових генерувальних потужностей. Він наголосив, що найкращим рішенням для запобігання новим пошкодженням української енергетичної системи є зміцнення повітряного щита України.

"Ми вдячні за всю підтримку, але нам терміново потрібно більше систем ППО, зенітної артилерії, систем боротьби з дронами і, що не менш важливо, більше ракет для ППО. Ми також потребуємо більшої кількості ПЗРК, які довели свою ефективність у збитті російських дронів", – наголосив міністр.

За підсумками зустрічі була ухвалена спільна заява G7+ щодо підтримки енергетичної стійкості України, в якій союзники зафіксували свою готовність надавати додаткову підтримку українській енергосистемі, сприяти захисту енергетики та інвестиціям для зміцнення її довгострокової стійкості.