Про це заявив міністр закордонних справ. Андрій Сибіга наголосив, що ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, що матиме глобальні наслідки.

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Росія готує удари по ядерних енергооб'єктах України

Глава МЗС розповів, що за даними української розвідки, агресор готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України вже напередодні зими.

Зокрема, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. Ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки,

– наголосив Андрій Сибіга.

Українські спецслужби вже передали відповідну інформацію партнерам. Також проінформовано МАГАТЕ.

Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації й держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста,

– заявив міністр закордонних справ.

Дипломат висловив вдячність МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергооб'єктів України. Водночас зазначив, що наша держава просить Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості.

"Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних об'єктах", – зазначив глава МЗС.