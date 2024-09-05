У четвер, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Його наступником став Андрій Сибіга, за кандидатуру якого віддали голоси 258 народних обранців. Що відомо про нового головного дипломата України – розповідає 24 Канал.

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Біографія Андрія Сибіги

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року в старовинному містечку Зборів, що на Тернопільщині.

Батько майбутнього дипломата – Іван Васильович Сибіга, відомий український правник, генерал-лейтенант юстиції, був прокурором Хмельницької області, а згодом працював у центральному апараті Міністерства юстиції в Києві.

Вищу освіту Сибіга-молодший (насправді – середній, бо в нього є ще брат Ігор, який теж дипломат) здобував у Львові. У 1997 році він закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, здобувши ступінь спеціаліста з міжнародних відносин та перекладача з англійської мови. Крім англійської Сибіга також вивчав і польську мову.

У тому ж 1997 році Андрій Сибіга приєднується до команди МЗС України. Його першим місцем роботи став відділ державно-правових питань Договірно-правового управління міністерства. Тут він починав з найнижчої посади аташе, але незабаром отримав швидке підвищення – до третього, а потім і другого секретаря.

Саме в цьому статусі він і поїхав у своє перше закордонне відрядження. До Польщі, допомогло та сприяло цьому вільне знання польської мови, що взагалі-то не є дивним для корінного галичанина. Крім того, в роду самого Сибіги є поляки.

У 2002 році Сибіга повертається з відрядження до України, отримує підвищення до першого секретаря та працює у центральному апараті МЗС у відділі правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції. Вже за рік молодий дипломат очолює відділ міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління M3C України.

У 2005 році Сибіга працює на чолі відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту M3C, а у 2006-му стає заступником директора Договірно-правового департаменту M3C.

На 2008 – 2012 роки припадає друге закордонне відрядження – знову до Польщі. У Варшаві український дипломат обіймає посаду радника-посланника Посольства України в Польщі.

Після повернення до України Андрій Сибіга на 4 наступні роки очолює Департамент консульської служби M3C України.

У третє своє закордонне відрядження Сибіга їде вже не до Польщі, а до іншого важливого сусіда – Туреччини. 23 серпня 2016 року наказом президента Порошенка дипломат був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туреччині. У наступні 5 років галичанин Сибіга став головним представником України в Стамбулі.



Андрій Сибіга у Туреччині / фото Посольства України в Туреччині

Посол Сибіга з родиною:

У травні 2021 року каденція Сибіги завершується і він повертається на Батьківщину, але не до МЗС, а до Офісу Президента. 31 травня 2021 року Сибігу призначено заступником керівника ОП.

На новій для себе позиції Сибіга став одним із відповідальних за формування зовнішньою політики України. Ця діяльність фактично дублювала, а подекуди проходила паралельно до роботи МЗС. Де-факто, в особі Сибіги та іншого кадрового дипломата Ігоря Жовкви в ОПУ було сформовано МЗС 2.0.



Попри відсутність чітко визначених законом повноважень, Сибіга та його колеги ОПУ активно проводили міжнародні зустрічі, приймали делегації та самі здійснювали міжнародні візити, на яких вели переговори від імені держави Україна.

Іншим боком медалі такої самостійності та впливовості стала організація міжнародних візитів президента, які в умовах повномасштабної війни стали надзвичайно важливими і навіть критичними для забезпечення спротиву агресору.



Андрій Сибіга проводить брифінг / фото ОПУ

З початком вторгнення Сибіга змінив діловий костюм на мілітарний однострій чорного кольору, а також почав проводити регулярні пресбрифінги, на яких інформував про дипломатичні зусилля команди Президента.

Ще одним інформаційним майданчиком стали соцмережі дипломата – він доволі активно веде фейсбук і х (колишній твіттер), там Сибіга публікує не лише офіційні заяви, але й особисті враження та коментарі щодо ключових подій, а також – збори на потреби військових, до яких сам активно долучається.

Цікаво! Ще влітку 2022 року радник голови ОП Михайло Подоляк зізнався, що промови Зеленському пишуть Дмитро Литвин, Юрій Костюк та Андрій Сибіга та ще низка людей і редакторів, які потім переглядають кінцевий варіант.

Серед останніх дописів дипломата – збір для 21 бригади:

Разом з Єрмаком та Жовквою Сибіга був одним з кураторів проєкту "Саміту миру", він готував та був учасником нарад політичних радників, які передували Саміту в Швейцарії, а також проводив численні переговори з дипломатами та політичними лідерами країн світу щодо схвалення ними української формули миру. Зокрема, Сибіга разом з міністром юстиції Малюською особисто розробляли десятий пункт Формули миру – "Підтвердження закінчення війни".

Також Сибіга є одним з авторів системи безпекових угод України з її основними союзниками, досвідчений дипломат знає всі нюанси міжнародних договорів і їх підводні камені, також він вів тривалі переговори з представниками союзників, тому, коли президент підписує міжнародні договори – це лише вершина айсберга, за решту відповідали саме Андрій Сибіга та інший заступник Єрмака Ігор Жовква.

Щоправда, на завершальному етапі Саміту до Офісу Президента Сибіга вже формально не належав. 12 квітня 2024 року він був звільнений з посади та переведений до рідного МЗС як перший заступник міністра Дмитра Кулеби.

Детально Біографія Дмитра Кулеби

Вакантна позиція з'явилась після скандальної втечі з України Еміне Джаппарової, яка, схоже, здобула коштом втрати професійної репутації особисте щастя. Саме вона до цього була першою заступницею Кулеби. Місце ж Сибіги в ОП отримав інший кадровий дипломат – Микола Точицький.

Вже тоді політичні коментатори зауважили, що це не просто синекура чи почесна пенсія (бо до пенсії 49-річному Сибізі далеко), а призначення з перспективою. Так і сталося, коли 4 вересня стало відомо про можливу відставку Дмитра Кулеби кандидатура його першого заступника одразу з’явилась на горизонті.

Ввечері того ж дня президент Зеленський пояснив депутатам від монобільшості свою логіку втомою Кулеби та вранці наступного дня офіційно рекомендував проголосувати за нового міністра. За кілька годин одразу 258 депутатів проголосували за призначення Сибіги новим міністром закордонних справ.

Особисте життя Андрія Сибіги

Він одружений та має трьох дітей – доньку Софію та синів Андрія й Івана. Дружину звати Тетяна, а себе у соцмережах вона називає Таня.



Андрій та Тетяна Сибіги, фото до Дня Незалежності 2024 / фото з фейсбук-сторінки Тетяни Сибіги

Вона активна громадська діячка та є координаторкою та співзасновницею платформи "Подружжя українських дипломатів", що займається просвітницькими та гуманітарними проєктами. Один з останніх – допомога Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

У власності родини є квартира на 96 квадратних метрів і гараж, придбані на початку 2000-их. У власності Тетяни Сибіги є квартира на 60 квадратів. Також подружжя володіє декількома земельними ділянками з дачними будинками.

Андрій Сибіга в гостях в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління:

Андрій Сибіга цікавиться історією та є фахівцем з історії національно-визвольних змагань 1917 – 1921 років. Також дипломат має колекцію українських старожитностей, стародруків, книг, картин, прикрас, християнських (сакральних) елементів документів, світлин, предметів побуту, листівок, елементів мундирів воїнів УНР, УГА та УПА.

Молодший брат нового очільника МЗС – Ігор Сибіга – також дипломат, з 2012 по 2018 року він обіймав посаду Генерального консулу України в Нью-Йорку (США).