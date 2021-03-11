В любой момент Россия может возобновить военное давление на Украину с помощью подконтрольных ей боевиков на Донбассе. Такие действия свидетельствуют о нежелании Москвы отказываться от агрессии.

Об этом говорится в шестом ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии "Международная безопасность и Эстония", тезисы из которого опубликовали на сайте украинского ведомства.

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Россия готова к усилению военного давления

Реальность на оккупированных территориях Восточной Украины определяется оккупационными властями, которые могут восстановить военное давление в любой момент с помощью вооруженных формирований, которые управляются и оснащаются Россией,

– говорится в докладе.

Там также добавили, что войска оккупанта вооружены танками, бронетехникой и ракетными комплексами в количестве, которые могут иметь лишь несколько европейских государств

Эстония считает, что наличие такой угрозы на оккупированной территории Украины четко свидетельствует о нежелании России отказываться от агрессии.

В докладе эстонская сторона одобрительно высказалась обо всех усилиях Украины на пути к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, однако признала отсутствие прогресса из-за блокирования и затягивания времени со стороны Кремля.

Обратите внимание! В Эстонии также заявили, что Россия ждет, чтобы Украина пошла на уступки по Донбассу, поэтому и затягивает время в переговорах. Москва пытается "склонить" Киев к признанию представителей оккупационных сил как легитимных партнеров в переговорах.