Россия может возобновить военное давление на Украину в любой момент, – разведка Эстонии
В любой момент Россия может возобновить военное давление на Украину с помощью подконтрольных ей боевиков на Донбассе. Такие действия свидетельствуют о нежелании Москвы отказываться от агрессии.
Источник:Служба внешней разведки
Об этом говорится в шестом ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии "Международная безопасность и Эстония", тезисы из которого опубликовали на сайте украинского ведомства.
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Россия готова к усилению военного давления
Реальность на оккупированных территориях Восточной Украины определяется оккупационными властями, которые могут восстановить военное давление в любой момент с помощью вооруженных формирований, которые управляются и оснащаются Россией,
– говорится в докладе.
Там также добавили, что войска оккупанта вооружены танками, бронетехникой и ракетными комплексами в количестве, которые могут иметь лишь несколько европейских государств
Эстония считает, что наличие такой угрозы на оккупированной территории Украины четко свидетельствует о нежелании России отказываться от агрессии.
В докладе эстонская сторона одобрительно высказалась обо всех усилиях Украины на пути к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, однако признала отсутствие прогресса из-за блокирования и затягивания времени со стороны Кремля.
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