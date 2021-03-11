У будь-який момент Росія може відновити військовий тиск на Україну за допомогою підконтрольних їй бойовиків на Донбасі. Такі дії свідчать про небажання Москви відмовлятися від агресії.

Про це йдеться в шостій щорічній доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії "Міжнародна безпека та Естонія", тези з якої опублікували на сайті українського відомства.

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Росія готова до посилення військового тиску

Реальність на окупованих територіях східної України визначається окупаційною владою, яка може відновити військовий тиск у будь-який момент за допомогою збройних формувань, які управляються та оснащуються Росією,

– йдеться у доповіді.

Там також додали, що війська окупанта озброєні танками, бронетехнікою та ракетними комплексами у кількості, які можуть мати лише кілька європейських держав

Естонія вважає, що наявність такої загрози на окупованій території України чітко свідчить про небажання Росії відмовлятися від агресії.

У доповіді естонська сторона схвально висловилася про всі зусилля України на шляху до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, однак визнала відсутність прогресу через блокування та затягування часу зі сторони Кремля.

Зверніть увагу! В Естонії також заявили, що Росія чекає, щоб Україна пішла на поступки щодо Донбасу, тому й затягує час в переговорах. Москва намагається "схилити" Київ до визнання представників окупаційних сил як легітимних партнерів у переговорах.