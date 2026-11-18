Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время беседы с журналистами в Брюсселе.

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Какие масштабы дроновых атак готовит Россия?

По оценкам Украины, в 2026 году российские войска применят около 10 миллионов беспилотников. В следующем году это количество может удвоиться – до 20 миллионов.

Кубилюс подчеркнул, что Украина при поддержке Евросоюза должна обеспечить соответствующий уровень противодействия таким атакам. Он также обратил внимание на то, что беспилотники занимают все большую долю в потребностях Украины в вооружении.

Если в начале 2026 года на них приходился 31% потребностей, то в 2027 году этот показатель может вырасти до 62%.

Сколько денег ЕС планирует выделить Украине?

Еврокомиссар напомнил об оборонном кредите для Украины в размере 60 миллиардов евро на 2026–2027 годы. По его словам, до конца 2026 года Евросоюз планирует выделить все предусмотренные на этот период 28,3 миллиарда евро.

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Остальные средства – 31,7 миллиарда евро – планируется направить на оборонные нужды Украины в 2027 году.

Кроме того, ЕС уже разрабатывает график финансирования на следующий год в размере 14,4 миллиарда евро. Эти средства планируется использовать для закупки беспилотников и боеприпасов. Финансирование должно начаться уже с января 2027 года, чтобы избежать перерывов в поставках.

Кубилюс также подчеркнул необходимость наращивания производства вооружений в Европе, чтобы Украина получала необходимую помощь своевременно, а не в 2028–2029 годах.

По его словам, среди приоритетов финансирования – системы противовоздушной обороны, средства для применения и перехвата беспилотников, радиоэлектронной борьбы, ракеты и боеприпасы.

Напомним, Россия продолжает наращивать производство беспилотников и увеличивать масштабы их применения в войне против Украины. В частности, Александр Сырский сообщал, что в 2026 году страна-агрессор планирует изготовить около 7,3 миллиона FPV-дронов.