Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

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Які масштаби дронових атак готує Росія?

За оцінками України, у 2026 році російські війська застосують близько 10 мільйонів безпілотників. Наступного року ця кількість може зрости удвічі – до 20 мільйонів.

Кубілюс наголосив, що Україна за підтримки Євросоюзу має забезпечити відповідний рівень протидії таким атакам. Він також звернув увагу на те, що безпілотники займають дедалі більшу частку в потребах України в озброєнні.

Якщо на початку 2026 року на них припадав 31% потреб, то у 2027 році цей показник може зрости до 62%.

Скільки грошей ЄС планує виділити Україні?

Єврокомісар нагадав про оборонну позику для України обсягом 60 мільярдів євро на 2026–2027 роки. За його словами, до кінця 2026 року Євросоюз планує виділити всі передбачені на цей період 28,3 мільярда євро.

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Решту коштів – 31,7 мільярда євро – готуються спрямувати на оборонні потреби України у 2027 році.

Крім того, ЄС уже розробляє графік фінансування на наступний рік обсягом 14,4 мільярда євро. Ці гроші планують використати для закупівлі безпілотників і боєприпасів. Фінансування має розпочатися вже із січня 2027 року, щоб уникнути перерв у постачанні.

Кубілюс також наголосив на необхідності нарощувати виробництво озброєння в Європі, аби Україна отримувала необхідну допомогу вчасно, а не у 2028–2029 роках.

За його словами, серед пріоритетів фінансування – системи протиповітряної оборони, засоби для застосування та перехоплення безпілотників, радіоелектронної боротьби, ракети й боєприпаси.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати виробництво безпілотників і збільшувати масштаби їхнього застосування у війні проти України. Зокрема, Олександр Сирський повідомляв, що у 2026 році країна-агресорка планує виготовити близько 7,3 мільйона FPV-дронів.