Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, информирует 24 канал. Комплексы "Искандер" имеют свои недостатки, как и преимущества.

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Недостатков у "Искандера" больше, чем преимуществ, – Арестович

Недостатков больше. Они имеют вероятность кругового отклонения от цели достаточно большую. Это провоцирует опасность для гражданских объектов, однако не позволяет наносить столь серьезные поражения,

– сказал Арестович.

Противник ударил ночью, поскольку днем ​​боится украинской авиации и ПВО. Комплексом "Искандер" россияне нанесли удары по Киеву, Житомиру и по Харькову.

Арестович отметил, что была бомбардировка Киевской телебашни – в рамках информационной кампании, которую враг хочет провести.

Смотрите брифинг Алексея Арестовича:

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