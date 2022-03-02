Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу Президент Олексій Арестович, інформує 24 канал. Комплекси "Іскандер" мають свої недоліки, як і переваги.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Недоліків в "Іскандера" більше, як переваг, – Арестович

Недоліків більше. Вони мають ймовірність кругового відхилення від цілі – достатньо велику. Це провокує небезпеку для цивільних об'єктів, проте не дозволяє наносити такі серйозні ураження,

– сказав Арестович.

Противник ударив вночі, оскільки вдень боїться української авіації та ППО. Комплексом "Іскандер" росіяни завдали ударів по Києву, Житомиру та по Харкову.

Арестович зазначив, що було бомбардування Київської телевежі – в рамках інформаційної кампанії, яку ворог хоче провести.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.