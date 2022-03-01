Секретарь СНБО отметил, что шестой день украинского Национального сопротивления, Украинцы, наши Вооруженные Силы, ТРО, все, кто взял в руки оружие, делают невозможное, сдерживая и нанося сокрушительные ответные удары российской оккупационной армии, которую Кремль почему-то считал непобедимой.

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То, что военные преступники в Москве планировали завершить за один – два дня в качестве молниеносной карательной акции, с треском провалилось. Это стало понятно всему миру, и начинают понемногу понимать в самой России,

– заявил Данилов.

Военные преступления

Именно поэтому, по его словам, загнанные в тупик оккупанты становятся особенно опасными, переходя границу и отвергая любые правовые, моральные, юридические ограничения в правилах ведения войны. Понимая, что впереди всего российского военно-политического руководства РФ только перспективы Гаагского трибунала, они идут ва-банк.

Только так можно объяснить варварский обстрел Градами полуторамиллионного города Харькова. Разрушение исторической жемчужины Европы – города Чернигов, обстрелы Бучи, Ирпеня, Гостомеля и еще десятков и десятков украинских городов и сел,

– отметил секретарь СНБО.

Россия будет наказана

Он пообещал, что этот список преступлений РФ против Украины и ее народа будет предъявлен международным судам, и никто не сможет избежать наказания.

По словам Данилова, враг – на грани истощения, в то время как украинские силы сопротивления становятся только сильнее с каждым днем. За нами весь Украинский Народ и поддержка самых влиятельных стран мира. Россия – страна-террорист, оставшаяся в вопиющем одиночестве, без союзников, без чести и достоинства!

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