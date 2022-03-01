Секретар РНБО зазначив, що шостий день українського Національного спротиву, Українці, наші Збройні Сили, ТРО, всі, хто взяв до рук зброю, роблять неможливе, стримуючи і завдаючи нищівних ударів у відповідь російській окупаційній армії, яку Кремль чомусь вважав непереможною.

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Те, що військові злочинці в Москві планували завершити за один-два дні як блискавичну каральну акцію, з тріском провалилося. Це стало зрозуміло всьому світові, і починають потрохи розуміти в самій Росії.,

– заявив Данілов.

Військові злочини

Саме тому, за його словами, загнані у глухий кут окупанти стають особливо небезпечними, переходячи межу і відкидаючі будь-які правові, моральні, юридичні обмеження у правилах ведення війни. Розуміючи, що попереду у всього російського військово-політичного керівництва РФ тільки перспективи Гаазького трибуналу, вони йдуть ва-банк.

Тільки так можна пояснити варварський обстріл Градами півторамільйонного міста Харків. Руйнування історичної перлини Європи – міста Чернігів, обстріли Бучи, Ірпіня, Гостомеля і ще десятків і десятків українських міст і сіл,

– зазначив секретар РНБО.

Росія буде покарана

Він пообіцяв, що цей список злочинів РФ проти України і її народу буде пред'явлений міжнародним судам, і ніхто не зможе уникнути покарання.

За словами Данілова, ворог – на межі виснаження, тоді як українські сили опору стають тільки сильнішими з кожним днем. За нами весь Український Народ і підтримка найвпливовіших країн світу. Росія – країна-терорист, залишилася в кричущій самотності, без союзників, без честі і гідності!

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