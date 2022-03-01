Куп'янськ на Харківщині опинився під тимчасовим контролем Росії на четвертий день війни – 27 лютого. Виявилося, що представники місцевої влади, зокрема міський голова Геннадій Мацегора, буквально здали місто окупантам. Мера-зрадника вже затримали, але рашистів ще не прогнали.

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Очікуючи підмогу від наших військових, цивільні теж не сидять склавши руки. Місцеві мешканці активно демонструють свою проукраїнську позицію.

1 березня жителі Куп'янська влаштували мітинг під стінами захопленої міськради. Із синьо-жовтими прапорами та бойовим духом, містяни співають гімн України, вигукують українські гасла та пояснюють окупантам, ким насправді є Путін (ху*лом, звісно).

Мешканці Куп'янська проти рашистів: дивіться відео

Також жителі Куп'янська намагаються всіляко заважати рашистам. Люди голіруч кидаються на машину з російськими військовими, яку ті відібрали у мирних жителів.

Мешканці Куп'янська борються проти окупантів: дивіться відео

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