Об этом заявила заместитель министра обороны. Анна Маляр подчеркнула, что оккупанты хотят уничтожить нашу государственность и национальную самоидентичность.
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Часть жителей депортируют, на оккупированные территории завозят россиян
Маляр отметила, что государство-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. Наиболее активно такие мероприятия захватчики проводят= в Луганской области.
С этой целью правительством России инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного числа лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения.
– рассказала Анна Маляр.
Также добавила, что российским переселенцам на ВОТ всячески способствуют местные оккупационные администрации. Они обеспечивают немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных услуг, в частности, льготных кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и так далее.
Местных жителей, особенно тех, кого подозревают в проукраинской позиции, захватчики под различными предлогами продолжают депортировать в Россию.
Таким образом, противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях,
– подчеркнула заместитель министра обороны.
Сколько украинских детей убили, ранили или депортировали оккупанты / Инфографика 24 Канала