Об этом заявила заместитель министра обороны. Анна Маляр подчеркнула, что оккупанты хотят уничтожить нашу государственность и национальную самоидентичность.

Обратите внимание Россия ворует и психологически насилует наших детей, – интервью с уполномоченным президента Герасимчук

Часть жителей депортируют, на оккупированные территории завозят россиян

Маляр отметила, что государство-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. Наиболее активно такие мероприятия захватчики проводят= в Луганской области.

С этой целью правительством России инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного числа лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения.

– рассказала Анна Маляр.

Также добавила, что российским переселенцам на ВОТ всячески способствуют местные оккупационные администрации. Они обеспечивают немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных услуг, в частности, льготных кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и так далее.

Местных жителей, особенно тех, кого подозревают в проукраинской позиции, захватчики под различными предлогами продолжают депортировать в Россию.

Таким образом, противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

Обратите внимание! На временно оккупированных территориях Украины россияне похищают наших детей. По состоянию на утро 26 апреля официально подтверждено 19 393 случая незаконной депортации несовершеннолетних. Однако эти данные не окончательны. Советница-уполномоченная президента Дарья Герасимчук отметила, что оккупанты похитили 200 – 300 тысяч украинских детей.

Сколько украинских детей убили, ранили или депортировали оккупанты / Инфографика 24 Канала