Использует дирижабли для разведки: Россия шпионит за энергетикой Эстонии

Россия начала следить за энергообъектами Эстонии используя для этого дирижабли. Таким образом страна получает всю необходимую информацию без прямого нарушения воздушного пространства НАТО.

Россия использует аэростаты с разведывательным оборудованием для круглосуточного слежения за электростанциями и сланцевыми карьерами Eesti Energia в Ида-Вирумаа. Об этом сообщили в ЦПД.

Смотрите также Месседж Европе, – политолог спрогнозировал, к каким провокациям может готовиться Россия

Зачем Россия следит за Эстонией?

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия начала следить за энергетической инфраструктурой Эстонии. Страна-агрессор использует для этого свои дирижабли.

Следить Россия начала с целью сбора данных для возможных диверсий и кибератак и создания психологического давления на работников стратегических предприятий.

Поэтому Эстония вынуждена усиливать меры безопасности, что автоматически увеличивает расходы европейских партнеров на защиту энергетической независимости.

Подобные действия показывают, что Кремль использует гибридные методы для поиска слабых мест в энергосистеме Балтии, особенно во время ее интеграции в европейские сети.

Что еще известно о шпионаже России?