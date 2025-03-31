Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что российский дрон был 5 раз замечен над Совместным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC) в Испре, передает 24 Канал.

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Что могло интересовать Москву в Испре

Отмечается, что полеты беспилотника сосредотачивались прежде всего на территории JRC, где расположены передовые лаборатории и исследовательская инфраструктура.

Справка: Исследовательский центр JRC – научно-исследовательское учреждение Европейской комиссии, которое работает более 65 лет и специализируется на таких сферах, как ядерные исследования, безопасность, космос, устойчивое развитие и транспорт.

Кроме того, только в радиусе нескольких десятков километров от места наблюдения дрона расположены также:

ключевые стратегические объекты оборонной компании Leonardo, занимающейся разработкой авиационных и космических технологий. Среди них – Академия подготовки вертолетов в Сесто-Календе.

вертолетное подразделение в Верджате, где производят современные военные и гражданские самолеты.

В Италии обеспокоены тем, что беспилотник проводил разведку на территории научного городка. Вероятно, этот дрон мог быть оснащен камерами и приборами, которые "способны вести детальное ночное наблюдение, осуществлять трехмерное картографирование и фиксировать критически важную инфраструктуру".

На сегодня итальянские спецслужбы проводят расследование, чтобы выяснить происхождение беспилотника и цель его полетов.

Напомним, что в Казахстане возле инфраструктуры "Каспийского трубопроводного консорциума" обнаружили обломки российского разведывательного дрона "Орлан". Аналитики считают, что это свидетельствует о росте угрозы от России для соседних стран.