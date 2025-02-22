Россияне цинично отрицают свою причастность. Они утверждают, что в истории якобы фигурирует французский беспилотник SAGEM Crecerelle, не объясняя откуда он мог там взяться, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае, – источники

Россия шпионит за "хорошими" соседями

Обломки разбитого в Казахстане БПЛА сохранились в хорошем состоянии. их фото уже распространяется по сети. Они четко указывают на то, что это именно разведывательный дрон россиян типа "Орлан". Вооруженные силы Казахстана таких беспилотников не имеют.

Обломки разбитого БПЛА возле нефтяного завода в Казахстане / Фото соцсети

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что оккупанты даже не пытаются врать правдоподобно. Французский БПЛА SAGEM Crecerelle и близко не похож на "Орлан".

Вероятно, Россия таким образом не скрывает правду. Она насмешливо спрашивает у казахов: "да, это мы, но что вы нам сделаете?".

Аналитики считают, что этот эпизод свидетельствует о росте угрозы от Кремля для соседних стран. Особенно на фоне того, что Казахстан подтвердил вину россиян в истории со сбитым азербайджанским самолетом.

К слову, Казахстан имеет довольно мощную ПВО, но устаревшую. Более того, страна имеет наименьшую плотность сил и средств именно на севере, где граничит с Россией. Однажды агрессивные соседи могут воспользоваться этим обстоятельством для проведения в этом регионе "операций под фальшивым флагом".