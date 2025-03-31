Італійське видання Corriere della Sera пише, що російський дрон був 5 разів помічений над Спільним дослідницьким центром Європейської комісії (JRC) в Іспрі, передає 24 Канал.

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Зазначається, що польоти безпілотника зосереджувалися передусім на території JRC, де розташовані передові лабораторії та дослідницька інфраструктура.

Довідка: Дослідницький центр JRC – науково-дослідна установа Європейської комісії, яка працює понад 65 років і спеціалізується на таких сферах, як ядерні дослідження, безпека, космос, сталий розвиток та транспорт.

Крім того, лише у радіусі кількох десятків кілометрів від місця спостереження дрона розташовані також:

ключові стратегічні об'єкти оборонної компанії Leonardo, що займається розробкою авіаційних та космічних технологій. Серед них – Академія підготовки гелікоптерів у Сесто-Календе.

вертолітний підрозділ у Верджате, де виробляють сучасні військові та цивільні літаки.

В Італії занепокоєні тим, що безпілотник проводив розвідку на території наукового містечка. Ймовірно, цей дрон міг бути оснащений камерами і приладами, які "здатні вести детальне нічне спостереження, здійснювати тривимірне картографування та фіксувати критично важливу інфраструктуру".

Наразі італійські спецслужби проводять розслідування, щоб з'ясувати походження безпілотника та мету його польотів.

Нагадаємо, що у Казахстані біля інфраструктури "Каспійського трубопровідного консорціуму" виявили уламки російського розвідувального дрона "Орлан". Аналітики вважають, що це свідчить про зростання загрози від Росії для сусідніх країн.