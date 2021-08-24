Путин сразу и объяснил, зачем ему новые корабли. Мол, положение России в мире обязывает.

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Путин хочет иметь все больше и больше оружия, особенно – ядерного

Россия начала строительство атомных подводных лодок в рамках проекта 955А с названиями "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской".

Проект 955А (или Borey по классификации НАТО) – это тип российских атомных подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами на борту. Проект не нов – спроектировали его еще во времена СССР.

Также Россия строит дизельные большие подводные лодки "Можайск" и "Якутск", и 2 корвета типа "Стерегущий".



Путин рад, что будет иметь новые игрушки с ядерными боеголовками / Фото пресс-службы Кремля

Во время церемонии Владимир Путин, который лично посетил закладку лодок, заявил следующее:

Россия нуждается в "сбалансированном, высокотехнологичном и боеспособном военно-морском флоте", потому что этого требуют "ответственные и масштабные задачи, обусловленные геополитическим положением России и ее роли в мировых делах".

Поэтому Путин хочет, ни много ни мало, на целых 70% увеличить долю современных кораблей в российском флоте всего за 6 лет.

Уместным будет вспомнить: Россия уже сильно милитаризирована (только атомных подводных лодок у нее почти полсотни ). А оккупированный украинский Крым вообще превратила фактически на военную базу.