Да, именно Россия начала неспровоцированную войну на чужой территории, напомнил советник главы ОП.
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Агрессор убивает мирное население и разрушает гражданскую инфраструктуру.
Поэтому любые ответные действия Украины как морально, так и юридически абсолютно оправданы,
– отметил Подоляк.
В случае удара по Киеву Украина ответит зеркально
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отреагировал на угрозы минобороны России уничтожить украинские органы управления. Он предупредил, что в случае атаки на Киев Украина нанесет удар по Москве.
– В Кремле не понимают, что Киев может ударить по Москве, – Яковенко: