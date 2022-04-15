Так, саме Росія почала неспровоковану війну на чужій території, нагадав радник глави ОП.

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Агресор вбиває мирне населення та руйнує цивільну інфраструктуру.

Тому будь-які дії у відповідь України є як морально, так і юридично абсолютно виправданими,

– зауважив Подоляк.

В разі удару по Києву Україна відповість дзеркально

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович відреагував на погрози міноборони Росії знищити українські органи управління. Він попередив, що в разі атаки на Київ Україна завдасть удару по Москві.

До речі – У Кремлі не розуміють, що Київ може вдарити по Москві, – Яковенко: