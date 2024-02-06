Аналитики американского Института изучения войны заявили, что, вероятно, так Кремль пытается нормализовать нарратив о "разделении" в западных дискуссиях об Украине. В ISW проанализировали заявления Кремля.

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Что говорят в ISW о заявлениях Кремля

Аналитики отметили, что 5 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал о том, что якобы европейские планы строительства железнодорожной линии из Испании во Львов являются свидетельством признания Западом того, что Львов станет "новой столицей Украины в пределах (Львовской области)", вероятно, после окончания войны России в Украине.

В ISW убеждены, что этот план не имеет ничего общего с украинскими границами или окончанием войны в Украине и является независимым европейским инфраструктурным проектом.

Кстати, аналитики американского Института изучения войны обратили внимание на то, что Медведев разместил свои заявления на англоязычном аккаунте X, бывшем твиттере, а не на русскоязычном аккаунте в своем телеграме. Это свидетельствует о том, что его заявление рассчитано на международную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.

Заявление Медведева способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно сконструированное государство. Это делается, чтобы уменьшить военную поддержку Украины со стороны Запада и нормализовать западные дискуссии, которые подталкивают Украину к передаче значительной части своей территории и населения России, как легитимного способа завершения войны,

– убеждены аналитики.

Они считают, что президент России Владимир Путин и другие российские чиновники недавно восстановили нарратив, в котором вторжение в Украину рассматривается как исторически оправданное имперское завоевание.

Что этому предшествовало

Аналитики американского Института изучения войны вспомнили, что в декабре 2023 года Россия предложила преимущественно русскоязычной аудитории, что Москва и европейские государства якобы "могут разделить Украину" и оставить ее как "суверенное" государство в пределах Львовской области.

Это привлекло определенное внимание нескольких правонационалистических центральноевропейских политиков.

В ISW убеждены, что Владимир Путин продолжает придерживаться своих максималистских целей в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада.