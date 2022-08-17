Серийное производство новой техники начнут, хотя уже есть сотни жестких санкций, которые уже наложены на Россию. В предприятии оккупантов рассказали, каким должно быть их новое оружие.

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Что известно о новых САУ россии

"Флокс" был разработан на базе бронеавтомобиля "Урал-4320". Там устанавливают 120-мм пушку для ведения стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Эти САУ могут стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе с прямой наводкой.

А вот "Магнолия" стоит на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Через ее основу, оккупанты называют эту САУ "наиболее проходной". Эта установка тоже будет оснащена 120-миллиметровой пушкой. Как указывают разработчики, аппарат должен разгоняться до 45 километров в час.

Серийное производство самоходных артиллерийских гаубиц Флокс и Магнолия начато, новые образцы будут представлены в конце этого года – в начале следующего года

– заявили в "уралвагонзавод".

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