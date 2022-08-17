Серійне виробництво нової техніки почнуть, хоч є вже сотні жорстких санкцій, які вже накладені на росію. У підприємстві окупантів розповіли, якою має бути їхня нова зброя.

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Що відомо про нові САУ росії

"Флокс" розробили на базі бронеавтомобіля "Урал-4320". Там встановлюють 120-міліметрову гармату для ведення стрільби всіма типами мінометних мін та снарядами з готовими нарізами. Ці САУ можуть стріляти як гаубиця та міномет, а також застосовуватись при стрільбі із прямим наведенням.

А ось "Магнолія" стоїть на шасі броньованого гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Через її основу, окупанти називають цю САУ "найбільш прохідною". Ця установка теж буде оснащена 120-міліметровою гарматою. Як вказують розробники, апарат має розганятися до 45 кілометрів за годину.

Серійне виробництво самохідних артилерійських гаубиць Флокс та Магнолія розпочато, нові зразки будуть представлені наприкінці цього року – на початку наступного,

– заявили в "уралвагонзавод".

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