Все это делается ради того, чтобы для сакральной для россиян даты 9 мая оккупационная власть могла рухнуть хоть какой-то победой. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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По его словам, сейчас все внимание сосредоточено на Донецкой и Луганской областях, где идут самые ожесточенные и жесткие бои последних дней. Оккупанты пытаются прорваться в направлении Краматорска и Славянска. Активные бои идут за города Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. А также Мариуполь.

"Это ключевые бои следующих недель. Именно там решается судьба этой войны. Нам надо готовиться к очень сложным следующим дням. Они еще считают, что могут осуществить блицкриг", – заявил Вадим Денисенко.

Он также отметил и попытки россиян организовать так называемые референдумы на оккупированных территориях. По словам Денисенко, это рассчитано на российского избирателя, которому планируют показать хоть какую-то победу. Именно поэтому и назначили это на 27 апреля – будний день.

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