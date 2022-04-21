Напомним, в этот день в Российской Федерации отмечают День победы во Второй мировой войне.

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Разведка о планах России

Британские специалисты добавили, что от стремление добиться значительного успеха до 9 мая может повлиять на то, насколько быстро и сильно россияне попытаются проводить операции накануне этой даты.

Кроме того, российские оккупанты начали продвигаться с участков на Донбассе в сторону Краматорска. Город продолжает страдать от постоянных ракетных ударов.

Британская разведка также сообщила, что сохраняется высокий уровень активности России в воздухе, поскольку государство-агрессор стремится предоставить прямую воздушную поддержку своему наступлению на востоке Украины. Кроме того, россияне преследуют цель подавить и уничтожить украинские средства противовоздушной обороны.

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