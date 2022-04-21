Нагадаємо, саме в цей день у Російській Федерації відзначають День перемоги у Другій світовій війні.

Зверніть увагу Майже 21 000 тисяча вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Розвідка про плани Росії

Британські фахівці додали, що від прагнення досягти значного успіху до 9 травня може вплинути на те, наскільки швидко та сильно росіяни спробують проводити операції напередодні цієї дати.

Крім того, російські окупанти почали просуватися з дільниць на Донбасі у сторону Краматорська. Місто й надалі страждає від постійних ракетних ударів.

Британська розвідка також повідомила, що зберігається високий рівень активності Росії у повітрі, оскільки держава-агресорка прагне надати пряму повітряну підтримку своєму наступу на сході України. Крім того, росіяни мають на меті придушити та знищити українські засоби протиповітряної оборони.

Цікаво – Арестович описав сценарій на найближчий час: дивитися відео