Навесні 2021 року почалася історія, яка дійшла до логічної розв'язки лише у вересні. 30 квітня білоруський спортсмен Олексій Талай поїхав на тимчасово окуповану російськими військами та їхніми гібридними формуваннями територію України.

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Талая супроводжував прихильник "русского мира"

Олексій Талай – учасник національної команди Білорусі з інваспорту, а з березня 2021 року – ще й член комісії з підготовки змін до Конституції Білорусі.

Згідно з його акаунту ВКонтакте, в ОРДЛО він перебував до 5 травня. Під час цієї поїздки Талая як "почесного гостя" запросили на змагання з плавання серед людей з обмеженими можливостями. Також на цих змаганнях були присутні:

Володимир Антонов, який в російському терористичному угрупованні на Донбасі обіймає посаду "заступника голови Уряду";

колишній член банди "П'ятнашка", уродженець Абхазії Ставрос Багателія, який називає себе "керівником паралімпійського комітету" на окупованій Донеччині.

Окрім того, Олексій Талай зустрічався з митрополитом Донецьким і Маріупольським Іларіоном (УПЦ Московського патріархату), а також з так званою адміністрацією, що розмістилася в захопленому будинку в місті Ясинувата Донецької області України.

На обох зустрічах Талая супроводжувала людина, яку сам Олексій в своїх записах та інтерв'ю називає просто "вірним другом". Прізвище цієї людини Талай жодного разу не називає.



Талая супроводжував Казбанов / Фото InformNapalm

Вдалося з'ясувати, що ця людина – Володимир Казбанов, лікар за освітою, який тепер займається "збором нових ідей з різних сфер науки". Він є засновником:

Центру підтримки підприємництва "Лабораторія інтелекту" (оформлений на його дружину Світлану Казбанову;

Центру молодіжних інновацій.

У 2010 році Казбанов їздив на російський молодіжний форум "Селігер", після чого в розмові з інтернет-виданням "Союзне Віче" заговорив про "інтеграцію Білорусі та Росії" як про свою мету. А в 2012 році на його сторінці з'явився знімок з коментарем: "У головному офісі Росспівробітництва".

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Так, Казбанов роками активно підтримував контакт з російськими структурами, метою яких є пропаганда "русского мира" в Україні та Білорусі.

Скоординовані дії терористів з ОРДЛО і Лукашенка

Незабаром після своєї поїздки, 27 травня, під час пресконференції Олександра Лукашенка Олексій Талай запропонував "налагодити соціальні зв'язки і гуманітарну місію на Донбасі".

Лукашенко відповів: "Вважай, що вирішили. Через відомий тобі канал спробуй передати свої пропозиції". Згідно з цією розмовою, тоді Олексій Талай разом з "вірним другом" Володимиром Казбановим вже налагодили зв'язки з представниками терористичних угруповань в ОРДЛО, підконтрольних Росії.



13 вересня вказує на скоординовані дії терористів з ОРДЛО і Лукашенка / Фото Getty Images

17 серпня Олексій Талай на сторінці фонду свого імені, де раніше була інформація про його благодійні проєкти, почав збір грошей на реабілітацію й оздоровлення дітей з обмеженими можливостями та сиріт з Донбасу в Білорусі.

Можливо, що доступ до цих грошей мав Володимир Казбанов – це випливає з його коментарів на сторінці Олексія Талая в фейсбуці, де Казбанов декілька разів називав точну суму, зібрану на конкретну дату.

А це означає, що він міг і розпоряджатися грошима. Кульмінація всіх цих подій відбулася лише у вересні.

Розпорядження Лукашенка "про організацію відпочинку дітей"

15 вересня в інтернеті на офіційному ресурсі було опубліковане розпорядження Олександра Лукашенка "про організацію відпочинку дітей з Донецької області в державному дитячому оздоровчому центрі "Зубреня".

Попри те, що в документі використано формулювання "Донецька область", розвиток подій показав, що мовиться саме про окуповану частину Донецької області України. Тими ж днями публікації про відправлення дітей в Білорусь з'явилися і на сайтах терористичного угруповання Донеччини.

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По-перше, ще 13 вересня, за два дні до появи розпорядження, так зване міністерство транспорту окупованої Донеччини повідомило, що виділяє автобуси для перевезення 200 дітей і 16 осіб, що їх супроводжують, в Ростовську область, а потім ця група людей має пересісти в потяг Адлер – Мінськ.

І ця дата – 13 вересня – вказує на скоординовані дії терористів з ОРДЛО і Лукашенка, адже під час офіційного оголошення про "організацію відпочинку" діти вже під'їжджали до Мінська.

По-друге, про перевезення дітей повідомив на своїй сторінці так званий заступник голови "уряду" окупованої Донеччини Володимир Антонов.

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Ольга Волкова, керівник організації для дітей-інвалідів "Дельфіни", що розташована в окупованому Донецьку, 16 вересня на своїй сторінці в соцмережі ВКонтакте подякувала за відпочинок дітей, згадавши міністерство закордонних справ Росії та міністерство освіти Білорусі.

Це може означати, що одним з координаторів, а можливо, навіть головним тіньовим координатором проєкту було міністерство закордонних справ Росії.

До речі, далеко не всі діти були сиротами або з інвалідністю – серед членів групи також були учні воєнізованого навчального закладу "Кадетський корпус імені Захарченка", де фактично готують майбутніх бойовиків.