Мы прекрасно знаем, что в России карантин не принято называть карантином, а издержки, вызванные локдауном, предпочтительно перекладывать на работодателей и граждан.

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Однако вся логика действий правительства в последнее время базировалась на концепции business as usual, в которой новым карантинным мероприятиям не было места – и если с 30 октября по 7 ноября страна уйдёт на каникулы, это станет существенным изменением данного подхода.

На мой взгляд, радикальные меры нужны – но они должны касаться прежде всего ускоренной вакцинации и повышения её качества через закупку в том числе и иностранных препаратов – в то время как карантины, тем более замаскированные под праздники (когда общение между людьми может оказаться даже активнее, чем в обычное дни), уже ничего не изменят.

Рост заболеваемости сейчас отмечается не только в России, но и по всей Восточной и Центральной Европе – и власти, например, Латвии отвечают на это введением месячного строгого локдауна. Такие меры могут помочь, в отличие от лукавой недельной передышки, которая явно не остановит эпидемии.

Так или иначе, похоже, что сегодня Россия находится у важного переломного момента: власти начинают понимать, что терять по миллиону человек в год без перспективы достигнуть хотя бы 60%-ной вакцинации уже непозволительно, но в то же время не готовы ни поставить экономику на паузу, ни обеспечить нужную в такой ситуации бюджетную поддержку населения.

Однако в силу того, что "наверху" нет ни единой стратегии поведения в условиях продолжающегося кризиса, ни готовности к решительным действиям, мы, скорее всего, снова будем называть локдауны каникулами, относить издержки борьбы с COVID-19 на убытки предпринимателей и наблюдать за тем, как позиции антиваксеров только укрепляются на фоне подобных метаний. Ну и, конечно, время от времени из рублёвского бункера будет доноситься очередной рассказ о том, что самое трудное позади и Россия снова победила короновирус.

Только слушателей этих победных реляций с каждым месяцем будет становиться всё меньше...