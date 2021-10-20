Так украинская делегация прокомментировала требование российского Министерства иностранных дел допустить его представителей к боевику Андрею Косяку, которого захватили Вооруженные силы Украины.

Читайте также Цинично использовали и забыли, – МИД о запоздалой реакции Москвы на задержание Косяка

Россия признала участие своих граждан в войне на Донбассе

Делегация Украины в ТКГ заявила, что российский МИД официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на Востоке Украины.

Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно,

– отметили в делегации.

Там также пожелали российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера – "официального признания полной ответственности руководства России за развазяние и продолжение международного вооруженного конфликта на Донбассе".

В украинской делегации в ТКГ подытожили, что это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования.

В запись там добавили ссылку на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой "в связи с задержанием в Украине гражданина России Андрея Косяка".

Задержание боевика Косяка на Донбассе: что известно