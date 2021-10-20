Так українська делегація прокоментувала вимогу російського Міністерства закордонних справ допустити його представників до бойовика Андрія Косяка, якого захопили Збройні сили України.
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Росія визнала участь своїх громадян у війні на Донбасі
Делегація України у ТКГ заявила, що російське МЗС офіційно визнало участь російських громадян в збройному конфлікті на Сході України.
Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко,
– зазначили у делегації.
Там також побажали російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар'єра – "офіційного визнання повної відповідальності керівництва Росії за розв'язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на Донбасі".
В українській делегації у ТКГ підсумували, що це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання.
До допису там додали посилання на коментар офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової "у зв'язку із затриманням в Україні громадянина Росії Андрія Косяка".
Затримання бойовика Косяка на Донбасі: що відомо
- 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території. З'ясувалося, що він – громадянин Росії Андрій Косяк.
- Окупанти відреагували на це затримання погрозами відмовитися від мінського формату, якщо росіянина не відпустять.
- Пізніше бойовики почали блокувати спостерігачів місії ОБСЄ у готелях в Донецьку і Горлівці. Застосовуючи шантаж, вони заявили, що не відпустять міжнародних спостерігачів, поки Україна не відпустить Косяка.
- Водночас у ЗСУ вестися на провокації та відпускати бойовика не мають наміру.
- Росія відреагувала на затримання свого громадянина лише на 6-ий день. Там назвали дії України нібито провокацією. У відповідь українське МЗС наголосило, що така поведінка Москви показує справжнє ставлення держави до своїх громадян.