Так українська делегація прокоментувала вимогу російського Міністерства закордонних справ допустити його представників до бойовика Андрія Косяка, якого захопили Збройні сили України.

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Росія визнала участь своїх громадян у війні на Донбасі

Делегація України у ТКГ заявила, що російське МЗС офіційно визнало участь російських громадян в збройному конфлікті на Сході України.

Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко,

– зазначили у делегації.

Там також побажали російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар'єра – "офіційного визнання повної відповідальності керівництва Росії за розв'язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на Донбасі".

В українській делегації у ТКГ підсумували, що це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання.

До допису там додали посилання на коментар офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової "у зв'язку із затриманням в Україні громадянина Росії Андрія Косяка".

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