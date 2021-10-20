За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, у відомстві здивовані, що Москва лише на шостий день поцікавилася долею Андрія Косяка.

До теми У Кремлі назвали "провокаційним" затримання бойовика Косяка

МЗС України про реакцію Росії на затримання бойовика

У міністерстві вважають, що такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії не лише до громадян інших держав, яких вона восьмий рік поспіль вбиває і катує, а останнім часом і позбавляє можливості отримати допомогу від COVID-19, блокуючи КПВВ, але і до людей із російськими паспортами.

У МЗС висловили сподівання, що жителі Донбасу, яким Росія незаконно нав'язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю.

Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали та забули,

– наголосили у відомстві.

Там додали, що очікують, що російська сторона із таким же завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українців та пускатиме до них дипломатів.

Москва звинуватила Київ у "провокаціях"

Напередодні Росія підтвердила, що затриманий бойовик-розвідник Андрій Косяк, який прикривався пов'язкою СЦКК, є громадянином Росії.

Однак дії України держава-окупант вважає "провокаційними". Мовляв, Офіційний Київ начебто ще досі не повідомив дипломатів Росії щодо затримання їхнього громадянина.

Затримання бойовика Косяка на Донбасі: коротко