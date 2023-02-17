Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что несколько удивился этой информации. Но подчеркнул, что авиация – не танки, ее нельзя стягивать к границе.

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Нельзя взыскать авиацию к границам – это ведь не танки, не артиллерия, не БМП, не личный состав. Это авиация, которая должна быть где – на аэродромах. Она как была стянута, скажем так, в начале войны, так она там и осталась. Это сотни самолетов и вертолетов,

– сказал он.

Игнат отрицает данные FT

Игнат подчеркнул, что Россия будет использовать эти аэродромы и дальше. Речь идет о близко 40 аэродромов: в оккупированном Крыму, на оккупированной материковой территории Украины, также Беларусь и Россия.

По его словам, изменения на российских аэродромах происходят постоянно, авиация постоянно перелетает.

"Да, чтобы наблюдалось накопление именно близко к границам, это вряд ли стоит ожидать", – отметил спикер. По его словам, сейчас россияне рассредоточили свои самолеты, особенно после "хлопка" в Рязани и Энгельсе, они пытаются рассредоточить авиацию в глубь территории России.

Они это делают для того, чтобы в случае какого-либо возможного следующего "хлопка" избежать большего поражения этой авиационной техники, отметил Игнат.

Что известно о материале FT