Украина пытается усилить давление западных партнеров на Россию. Оккупанты, несмотря на первые санкции, продолжают обстреливать мирных жителей, уничтожать города и совершать преступления против человечности на территориях, которые им временно удается оккупировать.

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Пути завершения войны

Как отметил Владимир Зеленский после встречи с австрийским канцлером, Украина делает все возможное, чтобы огонь прекратился, а мирные украинцы чувствовали себя в безопасности. К сожалению, это расходится с планами оккупантов.

Украина всегда говорила, что готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну. Но параллельно мы видим подготовку к большому, кто-то говорит решающему бою на Востоке Украины,

– сказал Зеленский.

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