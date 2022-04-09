Україна намагається посилити тиск західних партнерів на Росію. Окупанти, попри перші санкції, продовжують обстріли мирних мешканців, нищення міст та коять злочини проти людяності на територіях, які їм тимчасово вдається окупувати.

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Шляхи завершення війни

Як зазначив Володимир Зеленський після зустрічі з австрійським канцлером, Україна робить усе можливе, щоб вогонь припинився, а мирні українці почувалися у безпеці. На жаль, це розходиться з планами окупантів.

Україна завжди говорила, що готова до перемовин і буде шукати будь-які шляхи, щоб закінчити війну. Але паралельно ми бачимо підготовку до великого, хтось каже вирішального, бою на Сході України,

– сказав Зеленський.

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