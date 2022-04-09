Про смерть повідомила директорка Ірпінської школи мистецтв Наталія Дидикіна. Вона розповіла, що Талалаєв був професіоналом своєї справи та справжнім патріотом.

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Микола викладав гру на гітарі. За словами директорки, це була добра й чуйна людина.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце людини, проте світлі спогади про нього завжди будуть сильнішими за смерть,

– наголосила Дидикіна.



Загиблий викладач / Фото зі сторінки Микола Талалаєва

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