Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что военные группировки противника увеличиваются на Запорожском и Херсонском направлениях. По его мнению, это можно объяснить тем, что оккупанты отстроили автомобильную и железнодорожную дороги.

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Угрозы от россиян

Роман Свитан отметил, что такое увеличение войск на Запорожском направлении не даст противнику возможности создать серьезные наступательные группы. Такая активность направлена на безопасность той территории, которую оккупантам удалось захватить.

Это не указывает на то, что будут крупные наступательные операции (россиян – 24 Канал), однако они могут проводить мелкие операции, в частности форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами. Такие провокации могут быть в ближайшее время, ведь им надо растянуть фронт,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что угроза таких рейдовых атак более вероятна не на Запорожском, а на Херсонском направлении.