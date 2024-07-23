Однако, по данным украинской разведки, признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий.

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Какова численность российских войск в Запорожской области

Оккупационные войска продолжают пополнять свой личный состав в Запорожской области.

Если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества – где-то за последние три недели добавилось еще две тысячи. Однако, наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет. Признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено,

– сообщил Лиховий.

Он также пояснил, что того количества вражеских войск, которое присутствует в Запорожской и Херсонской областях, будет недостаточно для результативных наступательных действий "куда-то дальше, чем те рубежи, где враг сейчас стоит".

Лиховий отметил, что сейчас характер боевых действий в операционной зоне ОУВ "Таврия" – это позиционное противостояние, поскольку "россияне не имеют возможности проводить активные штурмовые наступательные действия на нескольких направлениях одновременно."

Спикер также отметил результативность работы украинских ракетных войск и артиллерии. В частности, за позавчерашние сутки, 21 июля, в Запорожской области Силы обороны уничтожили два зенитных ракетных комплекса: один из них "Тор", второй – ЗРК "Бук-М1", в районе населенных пунктов Украинка и Образцовое.

К слову, ранее Лиховой сообщал, что оккупанты активизировались в районе Крынок. В районе Роботинского выступления российские войска наращивают количество личного состава и идут в атаку.